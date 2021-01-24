مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بطريق "جنيفة" تجاه السويس، بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من عمال اليومية بطريق "جنيفة" تجاه السويس، بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين وقوع الحادث إثر انفجار أحد إطارات السيارة، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.