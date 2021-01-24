14 سؤالًا للأطباء قبل لقاح كورونا.. والتطعيم يبدأ في الإسماعيلية بزيارة الوزيرة

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية – حسام الدين أحمد:

ينتظر الأطباء في مستشفى أبو خليفة وصول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ظهر اليوم الأحد، لبدء تلقي التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، إذ وقع الاختيار على المستشفى التي كانت أول منشأة طبية تخصص لعزل وعلاج الحالات المصابة بـ"كوفيد 19".

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، إن اللقاح وصل المستشفى، صباح اليوم، وجرى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح، ومن بينها تسليم الأطباء الموافقين على تلقي اللقاح إقرارًا يتضمن 14 سؤالًا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الإقرار الذي جرى توزيعه على عدد 87 طبيبا وهم من وافقوا على تلقي اللقاح، من أصل 200 طبيب بأبو خليفة، ويعد التوقيع على الإقرار بمثابة موافقة كتابية على تلقي اللقاح الصيني.

وتضمن التقرير 14 سؤالاً، منها، هل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أية أعراض قشعريرة أو حمى أو سعال أو ضيق في التنفس أو آلام في العضلات والجسم أو الصداع أو فقدان للطعم أو الرائحة أو التهاب الحلق أو احتقان أو سيلان الأنف أو والقيء أو الإسهال؟

مع الإجابة عن أسئلة ما إذا كان متلقي اللقاح تعرض لإصابة خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى "كوفيد 19" أو يشتبه في إصابته، وما إذا كان تلقى أية تطعيمات خلال أسبوعين كتطعيم الإنفلونزا الموسمية.

يسجل كل طبيب وافق على تلقي اللقاح اسمه رباعيا ورقمه القومي ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسئول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن التطعيم سيبدأ بثلاث مستشفيات، أولها أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة في مطروح، والعجوزة في الجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية.

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