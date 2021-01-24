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رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

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رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محدّدة

رئيس

تفقّد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أمس، اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية المنعقدة لأول مرة في المملكة، بمقر الاختبارات في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح زمان؛ أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين تُعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محدّدة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتُعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وتمّ إعداد الاختبار لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون من قسميْن؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصُّصي.

وبيّن أن الهدف من تطبيق هذه الاختبارات هو الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، وتمثل نقطة مهمة في تاريخ التعليم في المملكة، وفي دعم وظيفة المعلم وتحوّلها إلى مهنة احترافية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بعمل التجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد-19"، لتطبيق الاختبارات التي تُعقد في المقار الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها؛ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاختبار، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، أن التخصّصات المشمولة في الاختبارات التخصّصية للرخصة المهنية رُوعيت في بناء معاييرها المهنية التخصصية، والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي "بكالوريوس" فما فوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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