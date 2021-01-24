"التحلية" تدعو الشركات إلى تقديم عروضها لتملُّك 60% من منظومة إنتاج رأس الخير

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أولى مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف من اللجنة الإشرافية

دعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، (7) شركات وتحالفات إستراتيجية مُسبقة التأهيل لتقديم عروضها (RFP) للمشاركة في أعمال تنفيذ تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير، حيث يتولى التحالف الفائز تملُّك نسبة (60%) من شركة المشروع، كما يتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة.

ويُعد هذا المشروع أولى مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشرافٍ من اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة فاعلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والشركة السعودية لشراكات المياه.

وفي سياق متصل، بدأت "التحلية" التحضير لطرح باقي مجموعات الإنتاج التي تتضمن منظومتَي إنتاج ينبع والشعيبة ومنظومات الإنتاج التي يجري إنشاؤها حالياً لمشاركة القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع تطلعات الدولة لتحفيز الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.