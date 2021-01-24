أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. 1798 جولة رقابيةً على المنشآت تنتهي بتحرير 29 مخالفة

Print
الشرقية.. 1798 جولة رقابيةً على المنشآت تنتهي بتحرير 29 مخالفة الشرقية.. 1798 جولة رقابيةً على المنشآت تنتهي بتحرير 29 مخالفة
الأمانة: منها 23 للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق

الشرقية.. 1798 جولة رقابيةً على المنشآت تنتهي بتحرير 29 مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية 1798 جولة رقابيةً، منها 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 29 مخالفة، منها 23 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و6 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 2071 موقعًا بالمنطقة، باستخدام 386.543 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 469 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 22.161 طنًّا من النفايات، وأزالت 13.990 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 7 إلى 23 من شهر يناير الجاري 1606 بلاغات تضمنت بلاغات للإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، تَلَقّت الأمانة أمس، 13 بلاغًا لوجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق القنوات الرسمية للأمانة وعبر الاتصال بمركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية