أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفاة رئيس شركة " للطيران للصيانة" أثناء العمل بمطار القاهرة

Print
وفاة رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة" أثناء العمل بمطار القاهرة وفاة رئيس شركة " للطيران للصيانة" أثناء العمل بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

11:58 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة " للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، توفي اليوم بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .

وأضافت المصادر أن أبو طالب توفيق، 60 عامًا، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، تعرض إلى أزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والموجود داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قِبل أطباء الحجر بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية