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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، توفي اليوم بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .

وأضافت المصادر أن أبو طالب توفيق، 60 عامًا، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، تعرض إلى أزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والموجود داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قِبل أطباء الحجر بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .