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مظاهرات في الخرطوم تنديدًا بسياسات السودانية الاقتصادية

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مظاهرات في الخرطوم تنديدًا بسياسات الحكومة السودانية الاقتصادية مظاهرات في الخرطوم تنديدًا بسياسات السودانية الاقتصادية

مصراوي Masrawy

12:04 م الأحد 24 يناير 2021

الخرطوم- (بي بي سي):

شهدت مناطق عدة من العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت، مظاهرات متفرقة احتجاجا على شح الخبز وغاز الطبخ ووقود السيارات.

وأغلق محتجون شوارع رئيسية في الخرطوم وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، وهم ينددون بسياسات الاقتصادية، ومطالبين بتوفير السلع الأساسية وعدم زيارة أسعارها.

ويضطر المئات من السودانيين إلى الوقوف في صفوف طويلة لساعات أمام المخابز للحصول على الخبز.

وتقول السلطات السودانية إنها تعمل على توفير الخبز مؤكدة أنها لا تزال تدعمه ولا تتجه إلى تحرير سعره وسط مطالبات من أصحاب المخابر بزيادة الأسعار بعد ارتفاع المواد الأولية.

كما تصطف السيارات في طوابير طوية أمام محطات الوقود للتزود بالوقود، بالرغم من قرار السلطات زيادة أسعاره بأكثر من 400%، إلا أن الخطوة لم تحل مشكلة الندرة.

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مصراوي Masrawy

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