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مصراوي Masrawy

الخرطوم- (بي بي سي):

شهدت مناطق عدة من العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت، مظاهرات متفرقة احتجاجا على شح الخبز وغاز الطبخ ووقود السيارات.

وأغلق محتجون شوارع رئيسية في الخرطوم وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، وهم ينددون بسياسات الحكومة الاقتصادية، ومطالبين بتوفير السلع الأساسية وعدم زيارة أسعارها.

ويضطر المئات من السودانيين إلى الوقوف في صفوف طويلة لساعات أمام المخابز للحصول على الخبز.

وتقول السلطات السودانية إنها تعمل على توفير الخبز مؤكدة أنها لا تزال تدعمه ولا تتجه إلى تحرير سعره وسط مطالبات من أصحاب المخابر بزيادة الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية.

كما تصطف السيارات في طوابير طوية أمام محطات الوقود للتزود بالوقود، بالرغم من قرار السلطات زيادة أسعاره بأكثر من 400%، إلا أن الخطوة لم تحل مشكلة الندرة.