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مصراوي Masrawy

وكالات:

أجرى المذيع الأمريكي الراحل لاري كينج، صاحب المسيرة الطويلة مع شبكة "سي إن إن"، مقابلات عدة مع قادة الدول والمشاهير والرياضيين ونجوم السينما والأشخاص العاديين.

ونشرت الشبكة الأمريكية إحدى مقابلات كينج، الذي توفي يوم السبت عن عمر ناهز 87 عامًا، مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في سبتمبر 2009.

آنذاك، سأل كينج، القذافي: "جئت إلى السلطة في ليبيا عام 1969. منذ زمن بعيد. هل لديك أفكار حول من قد يخلفك؟".

وحينها رد القذافي: "لقد تركت السلطة منذ عام 1977 وعندما قامت الجماهيرية قامت سلطة الشعب، وبالتالي أنا منذ ذلك الوقت وأنا خارج السلطة بمجرد إنشاء هذا (غير مسموع) - تم إنشاء دولة الجماهير ، كما تم إنشاء سلطة الشعب. منذ ذلك التاريخ ، لم أعد في السلطة.

وسأله كينج: "إذن أنت لست قائد بلدك؟"، فأجاب القذافي: "أنا قائد الثورة مش قائد البلد الآن". وعندها قال المذيع الأمريكي الراحل: "هل مازالت هناك ثورة في البلاد إلى الآن؟"، فرد الزعيم الليبي: "نعم".

واعتقد القذافي وقتها أن الشيء يفخر به هو قيام سلطة الشعب، والتأسيس لـ"عصر الجماهيريات".

وخلال المقابلة، قال القذافي إنه من بين الأخطاء التي حدثت "كنا متحمسين لصناعة القنبلة الذرية وقت ما قامت الثورة، وبعدين شوفنا إن العالم كيف تغير وشوفنا إنه هذا ليس مفيدًا".

ولاحقا، قال كينج في مقابلة مع السي إن إن، إن القذافي "كديكتاتور هو بين الأسوأ، لكن كضيف هو الأسوأ" بين جميع من استضافهم، موضحًا أنه "ليس سهلا الحديث معه".

وتوقع كينج رحيل القذافي بعد أكثر من 40 عامًا في السلطة. فيما اعتقد بأن الزعيم الليبي لن يهرب من البلاد، بعد اندلاع الثورة ضده في فبراير 2011.

وقال كينج حينذاك: "لا أعتقد أنه سيهرب، هو يرى نفسه ذاهب إلى الجنة مع شيء ما".

سئل المحاور الأسطوري – على حد وصف السي إن إن- عن قواعده في العمل، قال إنه خلال مقابلاته لا يستخدم كلمة "أنا"، ولا يدلي برأيه، ويوجه أسئلة قصيرة، ويحرص على أن يكون مُطلعا ومُلمًا بالأشياء والشخصيات التي يحاورها، وأن يكون ممتعًا.

وانضم لاري كينج إلى السي إن إن في عام 1985، وقدم برنامج "Larry King Live" لأكثر من 25 عامًا. وتقاعد في عام 2010 بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حلقة من برنامجه.