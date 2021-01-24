أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفلبين تسجل 7 زلازل بركانية خلال الساعات الـ24 الماضية

Print
الفلبين تسجل 7 زلازل بركانية خلال الساعات الـ24 الماضية الفلبين تسجل 7 زلازل بركانية خلال الساعات الـ24 الماضية

مصراوي Masrawy

11:50 ص الأحد 24 يناير 2021

مانيلا- (د ب أ):

ذكر معهد علوم البراكين والزلازل الفلبيني، الأحد، أنه تم تسجيل سبعة زلازل بركانية خلال بركان "مايون" خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسب وكالة أنباء الفلبين.

وتنجم الزلازل البركانية عن حركات أو ثوران الحمم البركانية .

ولاحظ المعهد أيضا انبعاثات معتدلة من السحب البيضاء المحملة بالبخار .

والسحب البركانية أي الغاز، تتصاعد إلى الغلاف الجوي خلال ثوران البركان.

وقال المعهد إنه تم قياس ثاني أكسيد الكبريت آخر مرة بمتوسط 676 طنا في اليوم في 29 ديسمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكّد المعهد أن مستوى الإنذار الأول مازال مرفوعا فوق بركان "مايون".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية