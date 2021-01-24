إسرائيل توافق على نشر "القبة الحديدية" في بعض دول الشرق الأوسط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

تبدأ الولايات المتحدة قريبًا في نشر بطاريات القبة الحديدية للصواريخ الاعتراضية، بقواعدها في بعض دول الشرق الأوسط وأوروبا، بعد موافقة إسرائيل على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت "هآرتس"، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن الموافقة جاءت انطلاقًا من الرغبة في حماية القوات الإسرائيلية من هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها.

وذكرت الصحيفة، أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بوزارة الدفاع سلّمت بطارية قبة حديدية ثانية إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قبل ثلاثة أسابيع، بموجب عقد أبرم في أغسطس 2019.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في حفل تسليم البطاريات الثانية: "متأكد من أن النظام سيساعد الجيش الأمريكي في الدفاع عن جنوده ضد التهديدات الباليستية والجوية"، بحسب الصحيفة.

كما حصلت واشنطن على موافقة كبار المسؤولين الإسرائيليين للبدء في نشر أنظمة الدفاع الصاروخي بالقواعد العسكرية الأمريكية بعدد من الدول، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأدنى، وذلك خوفًا من تعرض القوات الأمريكية أو البنية التحتية الاستراتيجية في تلك الدول لخطر روسي.

ويتكون النظام من 7 بطاريات، تصنعه شركة "رافائيل" الحكومية المحدودة لأنظمة الدفاع المتطورة، فيما شاركت واشنطن في تمويله.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون الإفصاح عن الدول المُزمع أن تُنشر فيها صواريخ القبة الحديدية، بحسب "هآرتس".

ولفتت الصحيفة إلى تقرير سعودي نُشر في سبتمبر 2018، حول توقيع السعودية اتفاقية لشراء بطارية القبة الحديدية من إسرائيل بوساطة أمريكية.

غير أن وزارة الدفاع الإسرائيلية سارعت إلى نفي "توقيع" مثل هذه الصفقة، دون أن تنفي طلب السعوديين شراء النظام.