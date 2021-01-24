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المرصد: رتل عسكري تركي جديد يدخل الأراضي السورية

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المرصد: رتل عسكري تركي جديد يدخل الأراضي السورية المرصد: رتل عسكري تركي جديد يدخل الأراضي السورية

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 24 يناير 2021

دمشق- أ ش أ:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، حيث وصلت 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر "كفرلوسين" الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وذكر المرصد - وفقا قناة "العربية" ، الأحد - أنه "مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير 2020 وحتى الآن، ارتفع إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وأشار المرصد إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.

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