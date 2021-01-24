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البرتغال: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في ظل وضع وبائي مقلق

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البرتغال: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في ظل وضع وبائي مقلق البرتغال: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في ظل وضع وبائي مقلق

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأحد 24 يناير 2021

لشبونة- أ ش أ:

فتحت مراكز الاقتراع في البرتغال أبوابها، الأحد، في تمام الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد، أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تأتي في ظروف صحية معقدة استدعت فرض إغلاق جديد في البلاد بسبب .

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، الأحد، أنه سيتم إعلان النتائج الرسمية على الفور عقب فرز الأصوات.

يذكر أن البرتغال التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، تشهد أعلى معدل إصابات ووفيات بالفيروس التاجي في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وسجّلت البرتغال أمس السبت رقما قياسيا لإصابات ووفيات كورونا، بواقع 15 ألفا و333 إصابة و274 حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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