"طلب زيارة الطبيب".. الحبس سنة للأب المتهم بتعذيب ابنه في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنح بالقليوبية، اليوم الاثنين، بحبس الأب المتهم بضرب نجله بـ"كابل كهرباء"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه عن التهمة الأولى التي وجهتها له النيابة العامة وهي ضرب نجله، ما تسبب عن عجزه لمدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 أشهر وكفالة 200 جنيه، وتعويض مالي 5 آلاف في جنحة تعريض حياة نجله للخطر وإحراز سلاح أبيض (كابل كهرباء).

كانت النيابة العامة في قليوب، برئاسة المستشار أحمد الإمبابي، وجهت للأب تهمة تعريض حياة صغير للخطر، لمنعه من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهرباء"، وتهمة الضرب.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من جدة الطفل "أ.ا.ع" 13 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد باعتداء والده عليه.

وأشارت جدة الطفل في بلاغها إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل بمصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظًا من طلب الطفل وأجهز عليه بكابل كهرباء وضربه ضربًا مبرحًا على ظهره.

وأضافت: والد الطفل اعتاد على تعذيب أطفاله مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي زوجته على مدار 5 سنوات، حتى تم الطلاق بل كان يعذبها أكثر من ذلك ودون أي أسباب"، مشيرة إلى أن الطفل أبو بكر وشقيقه عثمان يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة، أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه نجله أبو بكر لمطالبته بمبلغ مالي مقابل ثمن الكشف عند أحد الأطباء، ضربه ضربًا مبرحًا.

أشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد، وخوف، بسبب ضرب الأب لهم، وأنها قامت بالكشف عليهم، فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي، لأنهم بحاجة إلى تأهيل، للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها.