أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"طلب زيارة الطبيب".. الحبس سنة للأب المتهم بتعذيب ابنه في القليوبية

Print
"طلب زيارة الطبيب".. الحبس سنة للأب المتهم بتعذيب ابنه في القليوبية "طلب زيارة الطبيب".. الحبس سنة للأب المتهم بتعذيب ابنه في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأحد 24 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنح بالقليوبية، اليوم الاثنين، بحبس الأب المتهم بضرب نجله بـ"كابل كهرباء"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه عن التهمة الأولى التي وجهتها له النيابة العامة وهي ضرب نجله، ما تسبب عن عجزه لمدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 أشهر وكفالة 200 جنيه، وتعويض مالي 5 آلاف في جنحة تعريض حياة نجله للخطر وإحراز سلاح أبيض (كابل كهرباء).

كانت النيابة العامة في قليوب، برئاسة المستشار أحمد الإمبابي، وجهت للأب تهمة تعريض حياة صغير للخطر، لمنعه من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهرباء"، وتهمة الضرب.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من جدة الطفل "أ.ا.ع" 13 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد باعتداء والده عليه.

وأشارت جدة الطفل في بلاغها إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل بمصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظًا من طلب الطفل وأجهز عليه بكابل كهرباء وضربه ضربًا مبرحًا على ظهره.

وأضافت: والد الطفل اعتاد على تعذيب أطفاله مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي زوجته على مدار 5 سنوات، حتى تم الطلاق بل كان يعذبها أكثر من ذلك ودون أي أسباب"، مشيرة إلى أن الطفل أبو بكر وشقيقه عثمان يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة، أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه نجله أبو بكر لمطالبته بمبلغ مالي مقابل ثمن الكشف عند أحد الأطباء، ضربه ضربًا مبرحًا.

أشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد، وخوف، بسبب ضرب الأب لهم، وأنها قامت بالكشف عليهم، فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي، لأنهم بحاجة إلى تأهيل، للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية