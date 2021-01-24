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ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ "المساحة الجيولوجية"

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لبحث آلية تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة

ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية، ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم في المحافظة على مياه زمزم من حيث النوعية والكمية.

تأتي هذه الورشة ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشكّلة من جهات عدة، بأوامر سامية كريمة، لمتابعة التوصيات المتعلقة بالمحافظة على مياه زمزم المباركة.

وقال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ إن الورشة اشتملت على إبراز دور المركز حيال تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة من خلال محاور عدة؛ تركزت حول دور المركز في متابعة المشاريع التطويرية لضمان توافقها مع النظام الهيدروجيولوجي لحوض وادي ابراهيم، وأيضاً عدم تأثيرها على مسارات مياه زمزم.

وأضاف أبا الخيل؛ تمّ خلال الورشة استعراض الإمكانات المتوافرة لدى المركز من محطات مناخية وشبكات مراقبة للمياه الجوفية، وكذلك توضيح أهم مخرجات نظام الإدارة البيئية لحوض وادي إبراهيم، إضافة إلى نتائج عددٍ من الدراسات والمشاريع التي عمل عليها المركز أخيراً.

ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ

هيئة المساحة الجيولوجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية