صور.. حملة لمصادرة عربات "نباشين القمامة" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأحد، للقضاء على ظاهرة نباشين القمامة، والتحفظ على العربات والأدوات المستخدمة معهم.

وأشار الدكتور منصور بكري رئيس الحي، خلال متابعته للحملة، إلى أنه جرى التحفظ على عدد من العربات التي يستخدمها النباشين وفارزي القمامة بنطاق الحي، والتنبيه عليهم بعدم تكرار هذه المخالفة مرة أخرى.

وأكد على أن نباشي القمامة يسببون تلوث للبيئة، ما يجعل منهم مادة خصبة لنشر الأمراض، وأن الحملات مستمرة صباحًا ومساء بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الإشغال في الحي.