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محافظ الإسكندرية: تطوير شارع مصطفى كامل بتكلفة 20 مليون جنيه- وصور

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محافظ الإسكندرية: تطوير شارع مصطفى كامل بتكلفة 20 مليون جنيه- فيديو وصور محافظ الإسكندرية: تطوير شارع مصطفى كامل بتكلفة 20 مليون جنيه- وصور

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 24 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن البدء في رفع كفاءة وتطوير شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق حي المنتزه أول، بتكلفة 20 مليون جنية من ميزانية المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له، صباح اليوم الأحد، لتفقد أعمال رصف مربع سيدي بشر قبلي، ضمن خطة تطوير العشوائيات، بحضور جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، وأمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل.

وكلف الشريف، مديرية الطرق والنقل بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما.

وأوضح المحافظ أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستجري بالتوازي مع أعمال تطوير مربع سيدي بشر قبلي، والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير 157 شارعا بطول 29 كيلو متر.

وتقدر تكلفة أعمال تطوير مربع سيدي بشر بتكلفة 74.8 مليون جنيه، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.

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