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إنقاذ 11 من العمال العالقين منذ 14 يومًا داخل منجم ذهب في الصين

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إنقاذ 11 من العمال العالقين منذ 14 يومًا داخل منجم ذهب في الصين إنقاذ 11 من العمال العالقين منذ 14 يومًا داخل منجم ذهب في الصين
في عملية جنّدت لها السلطات نحو 600 شخص يعملون على مدار الساعة

إنقاذ 11 من العمال العالقين منذ 14 يومًا داخل منجم ذهب في الصين

قالت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية: إن 11 من العمال العالقين في منجم الذهب الذي انفجر قبل أسبوعين بالصين، قد تم انتشالهم وإخراجهم إلى سطح الأرض، اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن عملية انتشال العمال التسعة الأوائل تمت حوالى الساعة الثالثة إلا الربع بعد ظهر اليوم، حسب التوقيت المحلي، من طرف فِرَق الإنقاذ في عملية جنّدت لها السلطات -منذ أيام- نحو 600 شخص يعملون على مدار الساعة لهذا الغرض. ونجح عمال الإغاثة، بالتزامن مع ذلك، في التواصل مع عامليْن اثنيْن آخريْن عالقيْن في جوف المنجم تم إخراجهما خلال الساعات التالية إلى السطح سالمين.

حدث هذا الاختراق، بعد نجاح عمال الإنقاذ في التخلص من صخرة ضخمة، كانت تشكّل عائقًا كبيرًا، سقطت في أعماق المنجم؛ تاركة فجوة كافية للتقدم خطوات في عملية انتشال العمال العالقين وفق " اليوم".

وفي يوم 10 يناير الماضي، انفجر منجم الذهب في شيتشيا في إقليم شاندونغ بشرق الصين؛ متسببًا في انسداد جميع المنافذ في وجه 22 عاملًا بداخله، بقوا عالقين منذئذ إلى أن تم إخراج 11 منهم، بعد ظهر اليوم الأحد، وتأكدت وفاة أحد العمال؛ بينما لا يعرف مصير 10 آخرين حتى الآن.الصين منجم الذهب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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