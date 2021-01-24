السيطرة على حريق في محصول القصب بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريق اندلع في زراعات محصول القصب بمركز البلينا جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بالأرض الزراعية بناحية بني حميل دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بقطعة أرض مزروعة بمحصول القصب ملك "إيهاب الدين. ع" 67 عامًا مزارع.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الأشخاص "عقب سيجارة"، دون قصد، وأضاف باحتراق مساحة حوالي 3 قراريط، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.