موجة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة جديدة من عدم الاستقرار في الطقس والتي تستمر لمدة 3 أيام بداية من يوم الاربعاء المقبل وحتى الجمعة.

وقال خبراء الهيئة، إن حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار ستكون مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على المناطق الجنوبية.

وأضاف الخبراء، تعود الأمطار مرة آخرى بداية من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد يوما بعد ذلك لتكون يوم الجمعة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتابع الخبراء: "يوجد نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومدن القناة".

وأكد الخبراء، وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، حيث تصل منتصف الأسبوع على القاهرة لـ22- 10، ثم تنخفض بشكل ملحوظ لتسجل 15- 8، كما تسجل على السواحل الشمالية 16- 11، وجنوب سيناء 21- 12، وشمال الصعيد 16- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.​