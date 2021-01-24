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من مستشفى "أبو خليفة".. بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا بعد قليل

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من مستشفى "أبو خليفة".. بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا بعد قليل من مستشفى "أبو خليفة".. بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا بعد قليل

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

تبدأ وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، حملة التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

كان الرئيس عبدالفتاح أعلن، أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة ، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بدوره، قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 87 من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة وقعوا على موافقه لتلقي لقاح كورونا من إجمالي 200 شخصاً.

وأضاف مجاهد أن أولى شحنات لقاح كورونا من أسترازينيكا ستصل يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتحويل المبالغ المستحقة للشركة، تمهيدا لاستلام الشحنات الأخرى تباعا لعدد 20 مليون جرعة.

كما أنه من المقرر استلام شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني بنهاية هذا الأسبوع.

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