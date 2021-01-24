تحصيل 1.2 مليار جنيه قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين، بلغ 221 ألف طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و241 مليونًا و982 ألف جنيه، كمقدم لجدية التصالح.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية له أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.