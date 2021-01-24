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ضبط المتهم بمحاولة قتل شقيقه بسبب "الشابو" في قنا

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ضبط المتهم بمحاولة قتل شقيقه بسبب "الشابو" في قنا ضبط المتهم بمحاولة قتل شقيقه بسبب "الشابو" في قنا

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأحد 24 يناير 2021

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، المتهم بمحاولة قتل شقيقه، باستخدام سلاح ناري غير مرخص، بسبب تعاطيه مخدر "الشابو"، في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من مركز الشرطة، يفيد إصابة "م.ا.م"، 20 عامًا، بطلق ناري في قرية الكرنك في أبوتشت.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، بسبب تعاطي الجاني للمخدرات وطلبه الأموال من أخيه المجني عليه، بصفة مستمرة، ورغبة المجني عليه في علاجه من الإدمان.

جرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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