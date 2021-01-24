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طائرة ولاعب و"القوات لن تحميه".. تلميح إيراني باغتيال "" وأمريكا ترد

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طائرة ولاعب و"القوات لن تحميه".. تلميح إيراني باغتيال "ترامب" وأمريكا ترد طائرة ولاعب و"القوات لن تحميه".. تلميح إيراني باغتيال "" وأمريكا ترد
صورة ظهرت للمرة الأولى على حساب فارسي تَضَمّنت رابطًا لموقع "خامنئي"

طائرة ولاعب و

ألمح مسؤول مقرب من الدائرة الداخلية للمرشد الإيراني علي خامنئي، إلى إمكانية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد بعدما ترك المنصب.

جاء ذلك تعليقًا على ما نشره الموقع الإلكتروني لـ"خامنئي"؛ حيث نشر صورة للاعب جولف يشبه "ترامب" تستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة، مرفقًا بالصورة تهديدًا بالثأر لمقتل قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة العام الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز": إن الهدف من التغريدة "كان تذكير ترامب بأن ترك المنصب لا يعني أنه سيكون في مأمن وأن مقتل سليماني سيُنسى".

وأضاف: "والآن، لا تستطيع القوات الأمريكية حمايته".

وظهرت الصورة للمرة الأولى في تغريدة على حساب باللغة الفارسية على "تويتر"، تضمنت رابطًا لموقع خامنئي؛ وفقًا لـ"رويترز"، وأرفقت الصورة بتعليق: "ليعلم القتلة ومَن أمروا بالقتل أن الثأر قد يأتي في أي وقت".

وحذفت "تويتر" هذه التغريدة، أول أمس الجمعة، قائلة إنها زائفة.

ووضعت التعليقات أيضًا فوق الصورة التي عرضت ظل طائرة مسيرة تحوم فوق لاعب الجولف الذي لا يظهر غيره في الصورة، ولم يرد ذكر اسم ترامب، الذي يلعب الجولف بانتظام.

وعلقت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في إدارة "بايدن" على الصورة بقولها: إن "مثل هذه التهديدات من جانب إيران غير مقبولة".

وأضافت: "ندين بشدة هذا التصرف الاستفزازي، وسنواصل العمل مع أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث"؛ وفق "سبوتنك عربي".

بينما حث مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إدارة بايدن على "الرد بسرعة وبقوة على هذا التهديد الاستفزازي الموجه لرئيس سابق".

ونقلت "رويترز" عن محلل بطهران -طلب عدم نشر اسمه- أن "التهديد يمكن أن يكون هدفًا في ذاته"؛ مضيفًا: "يبدو أن الهدف من التغريدة هو إبقاء شبح الانتقام حيًّا، وربما يكون هذا في حد ذاته نوعًا من الانتقام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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