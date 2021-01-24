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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 7 متهمين حولوا مدرسة إعدادية في منطقة الساحل بشبرا إلى وكر لممارسة الدعارة بعد مغادرة الطلاب الفصول.

المتهمون هم؛ "ح. ح"، 58 سنة، أمين عهدة بالمدرسة، و"أ. ب" 29 سنة، عاملة نظافة، و"أ. ح" 35 سنة، عاملة بمصنع، و"إ .ع" 51 سنة، عاملة، و"خ .و" 46 سنة، سائق، و"م. م"، 55 سنة، عامل، و"ر. ر" 52 سنة، رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسي حكومي.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات جنسية، داخل الفصول من خلال استقطاب الساقطات، وراغبي ممارسة الجنس، بمقابل مادي، مع استغلال كافة مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبط المتهمين متلبسين بممارسة بإقامة حفلة جنسية، داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

وعلمت الأجهزة الأمنية بالواقعة بعد أن تلقت بلاغا من مدير المدرسة، باستغلال المتهم حارس المدرسة، مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، لبعض الساقطات.

وقال مدير المدرسة في التحقيقات، إنه أثناء مباشرة عمله كمسؤول أمني بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان، داخل المدرسة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم ضبط المتهمين داخل المدرسة أثناء ممارسة الرذيلة.