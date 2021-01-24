جزر سيشل تحظر التجول ليلًا لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

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مصراوي Masrawy

فيكتوريا- (د ب ا):

قررت السلطات في جزر سيشل، حظر حركة المواطنين وخفض عدد ساعات عمل المحال، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم فرض حظر تجوال ابتداء من أمس السبت ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر العمل به حتى 15 فبراير المقبل.

وكانت جزر سيشل سجلت 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومين، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 972 حالة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة سيشل ناشن .

وبدأت جزر سيشل برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في 10 يناير الجاري.

وحصلت سيشل على 50 ألف جرعة من لقاحيّ استرازينيكا وأكسفورد من الهند الجمعة الماضية، وذلك بالإضافة للقاح الصيني الذي حصلت عليه من الإمارات .