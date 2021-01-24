الخارجية الإيرانية: لا نقبل الوساطة بشأن ناقلة النفط الكوریة

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طهران- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية سعید خطیب زاده، بأن بلاده لا تقبل الوساطة بشأن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، الأحد، قوله: "لا نقبل الوساطة فی قضیة ناقلة النفط الكوریة لأن الوساطة السیاسیة فی الأمور الفنیة غیر مقبولة لدینا، وقد أبلغنا الكوریین بهذا الأمر".

ونفى أن يكون هدف إیران من توقیف الناقلة الكوریة هو إجبار سول علی الإفراج عن الأموال الإیرانیة المجمدة فی كوريا الجنوبية.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة بدعوى أنها تلوث البيئة في 4 يناير. وكانت السفينة التي أبحرت من السعودية متوجهة إلى الإمارات تحمل على متنها طاقما من 20 شخصا بينهم خمسة كوريين.

وتشير تقارير إلى أن احتجاز إيران للسفينة ربما يكون هدفه هو الضغط على كوريا الجنوبية لرفع التجميد عن أصول لها في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.