بعد 20 إصابة بسلالة كورونا البريطانية.. برلين تعزل مستشفى بأكملها

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برلين- أ ش أ:

أعلنت السلطات الألمانية عزل مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن إصابة 20 شخصا بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف ببرلين، إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" البريطانية الأسرع انتشارًا لكورونا، وفقا لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية، الأحد.

ولفتت إلى أن الإصابات تم الكشف عنها في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، فيما سُمِح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.