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"الخليج" الإماراتية: السلام العالمي لن يتحقق ما دامت هناك أسلحة نووية

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"الخليج" الإماراتية: السلام العالمي لن يتحقق ما دامت هناك أسلحة نووية "الخليج" الإماراتية: السلام العالمي لن يتحقق ما دامت هناك أسلحة نووية

مصراوي Masrawy

10:16 ص الأحد 24 يناير 2021

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن السلام العالمي الذي تحلم به البشرية لن يتحقق ما دامت هناك أسلحة نووية.. موضحة أن أي حرب بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية، أو نتيجة خطأ بشري أو تقني، قد يؤدي ذلك إلى فناء الجنس البشري، وتدمير الأرض وما عليها.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، الأحد، تحت عنوان "حلم بعيد المنال" - أن المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، في حدث رحبت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إضافة إلى ناشطين سلميين.

وأشارت إلى أن المعاهدة، هي حتى الآن رمزية رغم دخولها حيز التنفيذ، إذ إن الدول التي تمتلك أسلحة نووية لم توقع عليها بعد، باستثناء خمسين دولة موقعة لا تمتلك أسلحة نووية، وهي جاءت نتيجة جهد بذلته الأمم المتحدة منذ عام 2017.

وأضافت أن المعاهدة تحظر تطوير، واختبار، وإنتاج، وتخزين، وإقامة، ونقل، واستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، كما تلزم الأطراف بعدم حيازة الأسلحة النووية وبالمحافظة على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة النووية.

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