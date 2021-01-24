أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي" -
"الصديري" كلمة السر.. قصة ذبح مزارع بسبب 100 جنيه في سوهاج -
وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: أحد رموز مسرح الطليعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بين حرم وقضاء و"هيئة".. علم "ابن مانع" الشرعي ومسيرته تبلورها "الدارة"

Print
نشأ بالقصيم وحفظ القرآن في سن السابعة ونهل فنون اللغة والحساب والمنطق

بين حرم وقضاء و

#تحت عنوان شخصيات_تاريخية، تناولت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، سيرة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع؛ العالم الشرعي الجليل واللغوي الضالع.

ونشرت الدارة على حسابها الشخصي على "تويتر"، بمناسبة اليوم_العالمي_للمعلم، تؤكّد أن "ابن مانع" عُرف بشغفه بالعلم منذ نشأته في عنيزة بمنطقة القصيم التي وُلد فيها عام 1300هـ، 1882 ميلادية؛ حيث نشأ في بيت علم وقضاء، وبدأ بحفظ القرآن الكريم في سن السابعة ونهل في مستهل شبابه من العلوم الشرعية وفنون اللغة العربية والحساب والمنطق وتتلمذ على أيدي كثير من العلماء بالدول العربية.

ولـ "ابن مانع" الكثير من المؤلفات، منها: "الكواكب الدرية" و"القول السديد فيما يجب لله على العبيد"، و"الأجوبة الحميدة".

وفي الثلاثينيات من عمره، تلقى "ابن مانع" دعوة من البحرين لافتتاح مدرسة عام 1330هـ، وأقام فيها 4 سنوات وعُين قاضياً ومفتياً بالدوحة، وافتتح أول مدرسة وأطلق عليها اسم المدرسة الأثرية عام 1334هـ، 1913 ميلادية.

وعاد للمملكة عام 1358هـ وعُين مدرساً بالمسجد الحرام وعُين رئيساً لهيئة تمييز القضاة وهيئة الأمر بالمعروف وهيئة الوعظ والإرشاد ثم مديراً للمعارف عام 1364هـ، 1944م.

وتولى "ابن مانع" رئاسة دار التوحيد عام 1366هـ، ثم عمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 1369هـ ومستشاراً في وزارة المعارف عام 1373هـ.

هذا وقد تُوفي "ابن مانع" عام 1385هـ، الموافق 1965م، في بيروت.

دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة

"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية