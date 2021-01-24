★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أمضى دونالد ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق للولايات المتحدة، منغمسًا في هوايته المفضلة، لعب الجولف، في ناديه "ويست بالم بيتش" الذي كان يتردد إليه في أوقات العُطلات بولاية فلوريدا، بينما كان لا يزال رئيسًا.

وفي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر ترامب مرتديًا قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" أو "Make America Great Again"، وقميصًا من نوع "بولو" أبيض أثناء لعب الجولف.

وبعد لعب الجولف، انتقل ترمب لمنتجع "مارالاجو" في مدينة بالم بيتش بفلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم.

وعلى مدخل هذا المنتجع، احتشد عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق لإلقاء التحية عليه، وكان بعضهم يحمل أعلامًا أمريكية ولافتات كُتب عليها: "ما زال رئيسي" و"ترامب فاز". وأثناء مرور موكبه قرب الحشد الصغير، تبسّم ترامب لمؤيديه ولوّح لهم بمرح.

وانتقل ترامب إلى منتجعه في فلوريدا صباح الأربعاء، حيث رفض اتباع التقاليد وحضور تنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي السابق أمضى الكثير من العطلات خلال توليه الرئاسة وهو يلعب الجولف في ملاعبه المختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، وبشكل خاص في نادي "ويست بالم بيتش".