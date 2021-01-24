أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي" -
"الصديري" كلمة السر.. قصة ذبح مزارع بسبب 100 جنيه في سوهاج -
وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: أحد رموز مسرح الطليعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تبحث إغلاق مطار "بن جوريون" لمنع دخول طفرات كورونا

Print
إسرائيل تبحث إغلاق مطار "بن جوريون" لمنع دخول طفرات كورونا إسرائيل تبحث إغلاق مطار "بن جوريون" لمنع دخول طفرات كورونا

مصراوي Masrawy

10:30 ص الأحد 24 يناير 2021

تل أبيب- (د ب أ):

يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حكومته، الأحد، مقترحا لحظر دخول وخروج جميع الركاب الأجانب والإسرائيليين من مطار بن جوريون، وسط مخاوف من تزايد عدد طفرات .

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو التقى مجموعة من كبار الوزراء ومسؤولي الصحة الليلة الماضية لبحث الأمر، وقرروا تخفيض عدد الأفراد المسموح لهم بدخول البلاد والخروج منها بشكل كبير. وسيكون أي شخص يرغب في دخول إسرائيل أو الخروج منها بحاجة إلى تصريح خاص.

وفي حالة موافقة ، فإنه سيتم تطبيق القيود على رحلات الركاب لمدة 14 يوما.

وجاءت هذه المناقشات بعدما أظهرت تقارير أن السلالة البريطانية من الفيروس قد تسبب الوفاة أكثر مما كان يُعتقد في البداية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية