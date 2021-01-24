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تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا في واشنطن

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تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا في واشنطن تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا في واشنطن

مصراوي Masrawy

10:11 ص الأحد 24 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من المستجد، والمُكتشفة لأول مرة ببريطانيا في ديسمبر الماضي.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 195 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في 22 ولاية أمريكية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في 60 دولة حول العالم، وذلك فقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا.

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مصراوي Masrawy

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