مسؤول بريطاني يحذر من احتمالية "نقل عدوى" كورونا بعد تلقي اللقاح

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لندن- أ ش أ:

قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان تام، إن اللقاحات المتداولة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد قد لا تمنع الأشخاص بشكل كامل من نقل الفيروس للآخرين، مطالبا من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح باستمرار الالتزام بقيود الإغلاق.

وأوضح فان تام أنه في حال تساهل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لاعتقادهم بأنهم آمنين من العدوى، فمن المحتمل أن يعرضوا أولئك الذين ما زالوا بحاجة إلى التطعيم للخطر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، الأحد.

جاء تحذير فان تام - الذي يشغل منصب نائب رئيس دائرة الخدمات الطبية في إنجلترا - في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث الأرقام الحكومية البريطانية أن العدد الذي حصل على الجرعة الأولى من اللقاح في جميع أنحاء بريطانيا تجاوز 5.8 مليون مع رقم قياسي بلغ 478 ألفا و248 حقنة في يوم واحد.