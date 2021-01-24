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النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهما إخوانيا في أحداث عنف دمياط

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النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهما إخوانيا في أحداث عنف دمياط النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهما إخوانيا في أحداث عنف دمياط

مصراوي Masrawy

09:50 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهما وبراءة 5 آخرين وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث عنف دمياط.

كانت محكمة جنايات دمياط قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهمًا، وغرامة 500 جنيه لكل منهما ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم: «الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة

كانت قوات مباحث مركز دمياط بإشراف اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، ألقت القبض على المتهمين في حملة أمنية مكبرة بقرية البصارطة إحدى معاقل جماعة الإخوان المحظورة وبحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخًا ومن علامات رابعة ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

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