مستشار البيت الأبيض يرجح إجازة لقاح "جونسون آند جونسون" خلال أسبوعين

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واشنطن- أ ش أ:

أعلن آنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، الأحد، أن اللقاح الذي تعمل شركة "جونسون آند جونسون" على تطويره ستتم المصادقة عليه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.

وقال فاوتشي ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية ـ "سأكون متفاجئا إن استغرق هذا الأمر أكثر من أسبوعين من الآن ليتم تحليل البيانات وصنع القرار"، مضيفا "سننظر في البيانات ونحدد ما إذا كانت جاهزة لإعطائها للعامة، ليتمكنوا من الذهاب إلى إدارة الغذاء والدواء ليسألوا ما إذا كانوا قادرين على الحصول على ترخيص استخدام طارئ".

ويتميز لقاح "جونسون آند جونسون" عن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" بأنه مكون من جرعة واحدة، بينما تحتاج اللقاحات الأخرى إلى جرعتين بفاصل زمني يصل إلى ستة أسابيع.

وتتوقع "جونسون آند جونسون" أن تكون قادرة على طرح 100 مليون جرعة من لقاحها بحلول شهر أبريل القادم.

وفي وقت سابق، صرح منصف سلاوي كبير مستشاري عملية "وارب سبيد" الهادفة لتسريع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بأن لقاح "جونسون آند جونسون" قد يرى النور في فبراير المقبل، إذا تمت الموافقة عليه في الموعد المرتقب.