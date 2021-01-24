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باكستان تُقِر لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لكورونا

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باكستان تُقِر لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لكورونا باكستان تُقِر لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأحد 24 يناير 2021

إسلام آباد- أ ش أ:

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في باكستان، على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك-في".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الأحد، أن الهيئة تأمل في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يناير الجاري.

وكانت الهيئة وافقت الأسبوع الماضي أيضا على الاستخدام الطارئ للقاحات "أوكسفورد-أسترازينيكا" و"سينوفارم"، إلا أن باكستان لم تتلق أي لقاح حتى الآن.

وقالت الهيئة، إن الموافقة على استخدام هذه اللقاحات تمت بناء على توصية من لجنة من العلماء تضم كبار خبراء الأمراض المعدية.

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