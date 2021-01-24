القوى العاملة: صرف مليوني جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 445 بقنا

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 445 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2168 شاباً، فضلا عن استخراج 849 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 2 مليون و 182 ألفاً و 690 جنيها، لـ 4238 عاملاً، منها 73 ألفاً و 810 جنيهات للرعاية الصحية لـ 523 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاها الوزير من مديرية القوى العاملة بقنا عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، أشارت فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 630 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 7 شكاوى عمالية، تم تحويل 2 منها للقضاء، تلقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 159 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.