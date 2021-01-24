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"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 29 يناير 2021 02:41 مساءً
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات
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الجمعة 29 يناير 2021 02:41 مساءً
20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي"
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إيطاليا.. مئات التوابيت مكدسة في خيمة بسبب نقص مساحات الدفن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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