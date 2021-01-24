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السعودية تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات"
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الأحد 31 يناير 2021 03:23 مساءً
برلماني معقبًا على بيان الوزير: إنجازات وزارة النقل تُعد إعجازًا
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الأحد 31 يناير 2021 03:23 مساءً
وزير النقل أمام "النواب": نستعين بشركات عالمية للإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية
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الأحد 31 يناير 2021 03:23 مساءً
المؤبد لربة منزل وخراط لاتهامهما بقتل جارهما في الشرقية
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الأحد 31 يناير 2021 03:23 مساءً
بالأسماء.. 4 مصابين في حادث اصطدام سيارتين بدمياط
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الأحد 31 يناير 2021 03:23 مساءً
"السليمان": من المحير أن نمنع المواطن ونسمح لغيره بالدخول والخروج
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الأحد 31 يناير 2021 03:08 مساءً
القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
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الأحد 31 يناير 2021 03:08 مساءً
مصرع شخص إثر سقوطه من أحد المرتفعات في محافظة قلوة
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الأحد 31 يناير 2021 03:08 مساءً
إطلاق أكبر مبادرة بيانات عربية لتعزيز القدرات التقنية المحلية
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الأحد 31 يناير 2021 03:08 مساءً
وزارة الثقافة تعلن الأفكار الفائزة بجوائز ماراثون "الأفكار الثقافية"
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الأحد 31 يناير 2021 03:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الروسي يوزع مساعدات غذائية على الأطفال في محافظة حماة السورية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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