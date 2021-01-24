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"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 29 يناير 2021 02:41 مساءً
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات
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الجمعة 29 يناير 2021 02:41 مساءً
20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي"
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
"الصديري" كلمة السر.. قصة ذبح مزارع بسبب 100 جنيه في سوهاج
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: أحد رموز مسرح الطليعة
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الجمعة 29 يناير 2021 02:39 مساءً
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات"
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الجمعة 29 يناير 2021 02:24 مساءً
إحباط محاولات تهريب 34 طناً من القات المخدر و781 كيلو حشيش و971676 قرص أمفيتامين
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الجمعة 29 يناير 2021 02:24 مساءً
"سيرة المؤسس" آخر ما أعدّ.. شقراء تُفْجَع في وفاة مُعَلّم والجموع تودّعه
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الجمعة 29 يناير 2021 02:24 مساءً
كم فرعاً تدشن؟ مقاهٍ كندية شهيرة تختار الرياض مقرها الرئيس بالشرق الأوسط
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الجمعة 29 يناير 2021 02:24 مساءً
الشرارة بدأت من العقار رقم 14.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية
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الجمعة 29 يناير 2021 02:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | نائب وزير الزراعة: الاستراتيجية الحكومية هدفها تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء
مصر
CBC Egypt
الأحد 24 يناير 2021 10:05 صباحاً
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