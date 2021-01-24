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"آل الشيخ" في اليوم العالمي للتعليم: نحتفي بنجاحات غير مسبوقة في ظل "كورونا"

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"آل الشيخ" في اليوم العالمي للتعليم: نحتفي بنجاحات غير مسبوقة في ظل "كورونا" "آل الشيخ" في اليوم العالمي للتعليم: نحتفي بنجاحات غير مسبوقة في ظل "كورونا"
قال: جهود كبيرة ومتفانية لاستمرار التعليم عن بُعد في ظل الجائحة العالمية

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ أن المملكة تحتفي في #اليوم_العالمي_للتعليم بما تحقّقه بتوجيهات قيادتها -أعزّها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة #كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار #التعليم_عن_بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة.

ونشر آل الشيخ؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، عن اليوم الدولي للتعليم يؤكّد أن المملكة اهتمت بالتعليم منذ عام 1344هـ، حينما أسَّست النظام التعليمي واستمرت على نهجها في جعل التعليم أساساً للتنمية والتطور بتخصيص الميزانيات والدعم السخي للاستثمار في الإنسان، بدءاً من برامج محو الأمية التي أسهمت في تخفيض الأمية من 60 % إلى 6 % ، إلى برامج الطفولة المبكرة التي رفعت نسبة الالتحاق بالتعليم من 17 % إلى 21 %.

وكان للتعليم الجامعي نصيبٌ كبيرٌ من الاهتمام مما كان له الأثر في تحقيق مراكز متقدمة ضمن أفضل الجامعات العالمية. وزير التعليم حمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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