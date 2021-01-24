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هيا أنعموا بالدفء.. "كراني": رحيل تام للزائر القطبي عن أجواء المملكة

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هيا أنعموا بالدفء.. "كراني": رحيل تام للزائر القطبي عن أجواء المملكة هيا أنعموا بالدفء.. "كراني": رحيل تام للزائر القطبي عن أجواء المملكة
فيما توقّع "الأرصاد" سماءً غائمة وطقساً بارداً ومستقراً على معظم المناطق

هيا أنعموا بالدفء..

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تشهد أجواء المملكة حالة من الدفء التام نتيجة رحيل الزائر القطبي عن سماء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "هيا أنعموا بالدفء رحيل تام للزائر القطبي.. عن أجواء المملكة كافة".

وكان قد أكّد في وقت سابق، أن العاصفة القطبية بلغ مدى تعمّقها جنوباً ليلة الجمعة، وأدّى ذلك التعمق إلى نشاط ملموس للرياح على القطاع الغربي، خاصة الجزء الأوسط منه، وأن الدفء قادم ويستمر حتى 28 يناير.

من جهته، وفي تقريره عن طقس اليوم الأحد، قال المركز الوطني للأرصاد: "سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب وغرب المملكة، ويكون الطقس بارداً ومستقراً على معظم مناطق المملكة".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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