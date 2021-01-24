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غاب زيدان بفعل "كورونا" فانتفض ريال مدريد وحقق فوزًا "رباعيًّا"

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غاب زيدان بفعل "كورونا" فانتفض ريال مدريد وحقق فوزًا "رباعيًّا" غاب زيدان بفعل "كورونا" فانتفض ريال مدريد وحقق فوزًا "رباعيًّا"
انتصار خفف من آلام الهزيمة الصادمة أمام فريق درجة ثالثة في الكأس

غاب زيدان بفعل

أحرز إيدين هازارد هدفه الأول في حوالى 3 أشهر؛ بينما سجل كريم بنزيمة ثنائية، ليفوز ريال مدريد بسهولة 4- 1 على مضيفه ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، في غياب المدرب زين الدين زيدان.

وأصيب زيدان بكوفيد-19 قبل يوم واحد من المباراة، وتولى مساعده ديفيد بيتوني المسؤولية بدلًا منه، وبدأ ريال مدريد بقوة عندما افتتح كاسيميرو الأهداف بضربة رأس في الدقيقة 15 بعد تمريرة عرضية من توني كروس.

وأطلق بنزيمة تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من هازارد، الذي سجل بعدها هدفه الثاني هذا الموسم والأول منذ هز شباك ويسكا في 31 أكتوبر ليعزز تفوق ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص خوسيلو لاعب الشباب السابق في ريال مدريد الفارق لصالح ألافيس في الدقيقة 59 بضربة رأس من ركلة حرة؛ لكن بنزيمة حسم انتصار فريقه صاحب المركز الثاني عقب انطلاقة فردية في الدقيقة 70.

وخفف الانتصارُ من آلام الهزيمة الصادمة 2- 1 أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة للخسارة أمام أتليتيك بيلباو في كأس السوبر الإسبانية، ورفع رصيد ريال مدريد إلى 40 نقطة ليقلص الفارق مع أتليتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط.

وتتبقى مباراتان إضافيتان لفريق المدرب دييغو سيميوني، ويمكنه توسيع الفارق مجددًا على القمة إلى 7 نقاط عندما يواجه فالنسيا الأحد.

ووفق "سكاي نيوز" قال بنزيمة بعد أن حقق فريقه انتصاره الثاني فقط في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات: "كان أداءً رائعًا من جانبنا وسيعزز ثقتنا".

وأضاف: "ندرك أن كل مباراة صعبة، ونحاول دائمًا تقديم أفضل أداء لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا عندما تدافع الفِرَق من منطقة جزائها. لكن اليوم الأهداف تدفقت وهذا شيء جيد للجميع خاصة بعد الأسبوع الذي مررنا به".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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