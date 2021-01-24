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المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

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المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا
قالت: أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح

المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزّعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من ، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت، وفق اليوم.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعيْن من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضدّ المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 191799 إصابة جديدة و3895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 24.704.417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412592.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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