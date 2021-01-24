باكستان تسجل 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إسلام أباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و412 حالة.

وقال مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و295 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 486 ألفا و489 شخصا.​