أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي" -
"الصديري" كلمة السر.. قصة ذبح مزارع بسبب 100 جنيه في سوهاج -
وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: أحد رموز مسرح الطليعة -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
إحباط محاولات تهريب 34 طناً من القات المخدر و781 كيلو حشيش و971676 قرص أمفيتامين -
"سيرة المؤسس" آخر ما أعدّ.. شقراء تُفْجَع في وفاة مُعَلّم والجموع تودّعه -
كم فرعاً تدشن؟ مقاهٍ كندية شهيرة تختار الرياض مقرها الرئيس بالشرق الأوسط -
الشرارة بدأت من العقار رقم 14.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهند تسجل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Print
الهند تسجل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الهند تسجل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:34 ص الأحد 24 يناير 2021

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 14 ألفا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و654 ألفا و533 شخصا.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 155 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و339 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و408 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و316 ألفا و786 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية