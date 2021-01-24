أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دراسة عن "عقار معروف" تؤكد أنه فعال في علاج "كورونا"

Print
دراسة عن "عقار معروف" تؤكد أنه فعال في علاج "كورونا" دراسة عن "عقار معروف" تؤكد أنه فعال في علاج "كورونا"
نتائجها: قلل 21% من مخاطر الوفاة أو الحاجة إلى المستشفى

دراسة عن

أظهرت تجارب سريرية أن عقارًا مضادًا للالتهاب يحمل اسم "كولشيسين"، فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات جراء المرض؛ وفق ما أفاد به باحثون في كندا.

وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان، مساء الجمعة: إن نتائج هذه الدراسة تُعد "كشفًا علميًّا كبيرًا"، وتجعل الكولشيسين الذي يُستخدم لعلاج مرض النقرس، أول عقار يؤخذ عن طريق الفم في العالم، يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات".

وأضاف البيان أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21% مخاطر الوفاة أو الحاجة إلى دخول المستشفى لدى مرضى كوفيد-19 مقارنة بمن شاركوا في التجارب، وتم إعطاؤهم دواءً وهميًّا.

وأجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية على 4.488 مريضًا.

ولدى 4.159 من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 عبر اختبار "بي سي آر"؛ أدى استخدام الكولشيسين إلى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25% وخفض الحاجة إلى التنفس الاصطناعي بنسبة 50% وخفض الوفيات بنسبة 44%.

وقال مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال والباحث الرئيسي في هذه الدراسة جان كلود تارديف: إن الكولشيسين فعال في منع متلازمات التهابية خطرة تسمى "عواصف السيتوكين"، إضافة إلى تقليل المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.

وأضاف أن استخدام العقار "قد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة واحتمال منع مضاعفات كوفيد-19 لدى ملايين المرضى".

وأجريت الدراسة على مرضى كوفيد-19 الذين لم يدخلوا المستشفى وقت تسجيلهم للمشاركة في التجارب، وكان لديهم عامل خطر واحد على الأقل لحصول مضاعفات.

وذكر معهد مونتريال أن "هذه هي أكبر دراسة في العالم تختبر عقارًا يتم تناوله عن طريق الفم على مرضى مصابين بكوفيد-19 لا يتلقون العلاج في المستشفيات". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

تسجيل 845 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 845 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية