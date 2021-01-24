أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

Print
المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا
قالت: أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح

المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزّعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من ، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت، وفق اليوم.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعيْن من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضدّ المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 191799 إصابة جديدة و3895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 24.704.417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412592.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

شبكة عيون الإخبارية