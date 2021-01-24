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القصبي ناعياً الدكتور عبدالله مناع: رحم الله فقيد الإعلام

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القصبي ناعياً الدكتور عبدالله مناع: رحم الله فقيد الإعلام القصبي ناعياً الدكتور عبدالله مناع: رحم الله فقيد الإعلام
قال: أحد الرواد الذين أفنوا حياتهم لخدمة الصحافة والأدب

القصبي ناعياً الدكتور عبدالله مناع: رحم الله فقيد الإعلام

نعى وزير الاعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي؛ "الأديب والكاتب عبدالله مناع"؛ أحد أبرز صُنَّاع الصحافة .

وقال القصبي؛ عبر حسابه في تويتر: رحم الله فقيد الإعلام الدكتور عبدالله مناع، أحد الرواد الذين أفنوا حياتهم لخدمة الصحافة والأدب. أحرّ التعازي لأسرته الكريمة ومحبيه.

وكان قد غيَّب الموت الأديب والكاتب الصحفي الدكتور عبدالله مناع؛ بعد صراع مع المرض.

ويُعدُّ الدكتور عبدالله مناع؛ من أعلام الصحافة السعودية، وأحد أبرز صُنّاعها؛ إذ تقلّد رئاسة تحرير مجلة "اقرأ"، التي كانت تصدر عن مؤسسة البلاد للصحافة والنشر بجدة، قبل أن يعمل كاتباً في عددٍ من الصحف، ويؤلف كتابه المعروف عن معشوقته جدة، الذي احتوى على رصد تاريخي وتوثيقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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