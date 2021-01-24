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ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية

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ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية
الإصابات كشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية مع احتمال ارتفاع الإصابات

ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية

عزلت السلطات الألمانية، مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية الأسرع انتشارًا.

وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضًا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارًا.

ولفتت إلى أن الإصابات كُشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية؛ معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة وفق " اليوم".

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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